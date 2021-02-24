Olay, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Portakal bahçesinini kontrol etmek için gelen çiftçi Mehmet Biçer , bahçede bir hareketlilik olduğunu fark etti. Seslerin geldiği yöne ilerleyen Biçer, 5 kişinin bahçedeki portakalları minibüse yüklediğini görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, 5 ton portokalı minibüse yükleyerek çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi, suçüstü yakaladı.Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Portakal, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Portakal bahçesinden 5 ton meyve çalan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.