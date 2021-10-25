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Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin - Son Dakika

Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin

25.10.2021 16:14

Antalya'da portakal bahçesinde ağaca asılı halde bulunan şahsın, cesedi gören Rus bir kadının komşusuna yazdığı Rusça mesajla ortaya çıktı. Rusça bilmeyen komşu, Google Translate'den mesajı Türkçe'ye çevirip "Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek" notunu görünce ekiplere haber verdi.

Önceki gün 12.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde Rus vatandaşı bir kadın, sokak üzerinde yürürken ağaçlık alanda bir kişinin durduğunu fark etti.

RUSÇA "AĞAÇTA BİR ADAM ASILI" NOTU YAZMIŞ

Ertesi gün aynı güzergahtan giden kadın, aynı kişinin aynı yerde olduğunu görünce durumdan şüphelenerek komşusu Ramazan Uğur'a Rusça mesaj yazdı. Yazılanı anlamayan Uğur, Google Translate'den çevirisini yaptığı mesajın "Portakal ağaçlarında bir adam asılı. Polisi aramak gerek" olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Uğur, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Portakal bahçesindeki ölüm, Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Bahçeye gelen sağlık ekipleri, üzerinden Özgür Özlü (42) kimliği çıkan adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Portakal bahçesindeki ölüm, Rusça yazılan mesajın Türkçe çevirisiyle ortaya çıktı

1 HAFTADIR HABER ALAMAMIŞLAR

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, Özlü'nün yaklaşık 1 ay önce Ankara'dan çalışmak için Antalya'ya gelip, bayan kuaföründe usta olarak çalıştığı ancak 1 haftadır kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Özgür Özlü'nün cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin

Portakal, Antalya, Google, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin - Son Dakika
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