Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu
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ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:27 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan
ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Arslanlı
Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Adana
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