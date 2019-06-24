Son Dakika Haberleri: Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu
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Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu

59 dakika önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.

Portakal bahçesine uyuşturucu operasyonu, System.String[]
ADANA'nın Kozan ilçesinde bir portakal bahçesine baskın yapan jandarma ekipleri, 6 bin 325 kök Hint keneviri ile 7,5 kilogram esrar ele geçirdi.
Arslanlı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı alan Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir portakal bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede arama yapan ekipler, 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7,5 kilogram esrar ele geçirdi. Hint kenevirlerini ekip, satışını yaptığı öne sürülen A.Ö. ve H.H., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:27 Kaynak: DHA
Adana, Kozan, Jandarma, Güncel
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