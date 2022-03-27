Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika
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Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

27.03.2022 17:30

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji ve hızlı dürüm yeme yarışması düzenlendi.

Adana'da bu yıl 10'uncu su düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında su korteji ve hızlı dürüm yeme yarışması düzenlendi.

Seyhan Nehri'nde düzenlenen su kortejine, kano, paddle board ve kürek takımları ile Büyükşehir Belediyesinin gondolları yer aldı.

Vatandaşlar, nehir kıyısından korteji takip etti.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen dürüm yeme yarışmasında da 10 katılımcı, hazırlanan 10 Adana dürümü en kısa sürede bitirmek için mücadele etti.

Dürümleri en kısa sürede bitirebilmek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılara, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

Yarışmada, birinciye cep telefonu, ikinciye bisiklet ve üçüncüye de telefon kulaklığı hediye edildi.

Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor
Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor
Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor
Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor

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Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerle kutlanıyor - Son Dakika


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