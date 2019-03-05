Son Dakika Haberleri: Portakal Çiçeği Karnavalı Hazırlıkları

Portakal Çiçeği Karnavalı Hazırlıkları

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'yı marka şehir yapmaya hizmet edecek etkinliklerin her zaman destekçisi olacağını söyledi.

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'yı marka şehir yapmaya hizmet edecek etkinliklerin her zaman destekçisi olacağını söyledi.

Adana'da 3- 7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile ilgili yapılan hazırlık çalışmalarında gelinen aşamanın değerlendirildiği toplantı Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra; Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile ilgili yetkililer katıldı.

Adana'nın tanıtımına büyük katkı sağlayan festivalin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kentte her sene düzenlenen festivalin bir öncekinden daha düzenli ve geliştirilmiş olmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Adana'yı marka şehir yapmaya hizmet edecek böyle etkinliklerin her zaman destekçisi olacağız. İlimizin doğal güzelliklerini, kültürünü, insanını tanıtmamıza vesile olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının bu yıl çok daha iyi organizasyonla gerçekleştirilmesine önem veriyoruz. Bu sebeple ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

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