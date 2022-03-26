Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi

26.03.2022 21:47
Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi

Adana'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent sahneye çıktı.

Adana'da bu yıl 10'uncu su düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent sahneye çıktı.

Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Karnaval kapsamında şarkıcı Haluk Levent'in Merkez Parkı'nda verdiği konseri yağmura rağmen çok sayıda vatandaş izledi.

Konser sonunda Haluk Levent'in performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Karnaval kapsamında bir alışveriş merkezinde de "Doğa ve Su" temalı kostüm tasarım yarışması düzenlendi.

Yarışmada 10 takım ve 15 bireysel yarışmacı yer aldı.

Defilenin ardından hazırlanan kostümler jüri karşısına çıktı.

Yarışmada, dereceye girenler ödüllendirildi.

Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi
Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi
Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi
Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi

YORUMLAR
500
Adanalıları yağmur bile durduramadı Adanalıları yağmur bile durduramadı Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı

Haluk Levent, Portakal, Konser, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi - Son Dakika


Son Dakika
22:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan "her akşam yer yatarım" diyerek tavsiyede bulundu: Şifa niyetine
21:39 Karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu! Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti
21:36 İstanbul Boğazı'nda ikinci mayının tespit edildiği iddiası yalanlandı
21:19 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 849 yeni vaka tespit edildi
21:18 Tahkim Kurulu hakemleri haklı buldu! Görevlerine geri döndüler
21:16 Kamyonetin üzerine düşen kaya 4 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Acı gerçek ortaya çıktı
21:05 ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya ekonomisine gönderme: İlk 20'ye giremeyecek
20:33 Ukraynalı mülteci sordu, Biden Putin hakkında konuştu: O bir kasap
20:12 Cahit Göncü'den büyük gaf! Dursun Özbek'i rahmetle andı, "Ben yaşıyorum" sesleri gelince ne yapacağını bilemedi
19:21 Yıllar sonra gelen itiraf! Abdurrahim Albayrak'tan Gomis hakkında dikkat çeken açıklama: Yıllardır söylemek istemiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 22:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Haluk Levent konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement