Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı - Son Dakika

Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı

03.04.2021 20:40

Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanıADANA'da pandemi süreci nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenlenen 'Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' açılışı otomobilde konser etkinliğiyle yapıldı.

Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı

ADANA'da pandemi süreci nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenlenen 'Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' açılışı otomobilde konser etkinliğiyle yapıldı.

Türkiye'de kent karnavalı olarak tek olma özelliği taşıyan ve önceki yıllarda yoğun insan kalabalıklarına sahne olan 'Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dijital olarak düzenleniyor. Merkez Çukurova ilçesi TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşen karnaval açılışına Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Karnaval Komite Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve sınırlı sayıda ziyaretçi katıldı.

Açılışta sahneye çıkan Vali Elban, Belediye Başkanı Karalar ve Karnaval Komite Başkanı Bozkurt birlikte gong çalarak başlangıcı yaptı. Başlangıçtan sonra karnavalın geleneği haline gelen kostüm yürüyüşü yapılırken başarılı olanlara ödül verildi. Açılış sonrası konuşan Vali Elban, Adana'nın her mevsim güzel olduğunu ama Nisan ayında portakal çiçeği kokusuyla bir başka olduğunu söyledi. Adana'nın festival kentine dönüştüğünü belirten Elban, emeği geçen herkese teşekkür etti.

OTOMOBİLDE KONSER KEYFİ

Tören sonrası sınırlı katılım şartıyla otomobilde konser etkinliği düzenlendi. Otomobilleriyle gelen müzikseverlerin bir kısmı araçlarının içinde şarkıları dinlerken bir kısmı ise dışarı ya da otomobillerinin üstüne çıkarak dinlemeyi tercih etti. Etkinlikte Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar sahne aldı.

Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı
Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı

Portakal, Konser, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Portakal Çiçeği Karnavalında otomobilde konser heyecanı - Son Dakika


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