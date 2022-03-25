Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi

25.03.2022 13:45

Adana Valisi Süleyman Elban, bu sene 10'uncusu gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın her geçen yıl üzerine koyarak gelişmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Adana Valisi Süleyman Elban, bu sene 10'uncusu gerçekleştirilen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın her geçen yıl üzerine koyarak gelişmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Elban, bir alışveriş merkezinde karnavalla ilgili düzenlenen basın toplantısında, organizasyonun sürdürülebilir olması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Etkinliğin huzurlu geçmesi için çalıştıklarını anlatan Elban, "Karnavalımızın bize yakışır, kültürümüze uygun, daha iyi hale evrilmesi için çaba göstermek zorundayız. Bizim için en zor iş sürekliliği sağlayabilmek. Portakal Çiçeği Karnavalı gibi uluslararası düzeye ulaşmış ve yüz binlerce insanın şehir dışından gelip ziyaret ettiği büyük bir organizasyonun, her geçen yıl üzerine koyarak gelişmesi çok önemli." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da belediye başkanları olarak kenti tanıtan ve ekonomisine yön veren bu tür etkinlikleri desteklediklerini vurgulayarak, "Belediye başkanları artık sadece yolu yapan, altyapıyı yapan görev anlayışından çıkmalı. Kentteki bütün zenginlikleri, o kentteki yaşayanlarla birlikte ülkeye ve dünyaya duyurmalı. Çünkü bir yerdeki zenginlik bütün insanlığındır." ifadelerini kullandı.

"Reklam değeri yaklaşık 49 milyon dolar"

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt da heyecanlarına ortak olan herkese teşekkür etti.

Kentteki tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların karnavala sahip çıktığını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Amacımız, karnaval yapmak değil, nisanda Adana'nın güzelliğini anlatmaktı. '3-4 hafta portakal çiçeği kokularıyla dolan büyülü sokaklarda, gelin Adanalıyı görün, kebabımızı yiyin, şalgamımızı için, Adanalıyla eğlenin' çağrısıydı. Önümüzdeki yıllarda biraz daha nisanda Adana'da olmanın güzelliğini ön plana çıkaracağız. Nisan boyunca insanların Adana'yı ziyaret etmesini sağlamak istiyoruz. Adana'ya daha fazla kişi gelsin, yaşasın ve böylece kentin marka değerini büyütmeye devam edelim istiyoruz. Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk 9 yılda oluşmuş reklam değerini yaklaşık 49 milyon dolar olarak hesapladık. Sosyal medya ve internet hariç, çünkü ölçülemiyor. 49 milyon doları cebimizden sıfır lira harcayarak bu kente kazandırdığımızı düşünüyorum."

Toplantıya, bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi

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Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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