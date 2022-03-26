PORTAKAL ÇİÇEĞİ KARNAVALI SOKAKLARI RENKLENDİRDİ - Son Dakika

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ADANA'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, sokakları renklendirdi. Yurt içinden ve yurt dışından binlerce katılımcı, karnavalı coşkuyla yaşıyor.

'Nisan'da Adana'da' sloganıyla bu yıl 23- 27 Mart tarihleri arasında 10'uncu kez düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı, yurt içinden ve yurt dışından binlerce misafiri konuk ediyor. Turistlerin ziyareti nedeniyle Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay'daki oteller yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Karnaval için Adana'ya gelen çok sayıda ziyaretçi Merkez Park'ta bir araya geldi. Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, renkli görüntüler oluşturdu.