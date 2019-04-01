Portakal çiçekleri, bahar otları ve enginarlar festivallerle kutlanıyor
55 dakika önce
Doğanın uyandığı, bereketli ay Nisan, festivalleriyle başlıyor.
Doğanın uyandığı, bereketli ay Nisan, festivalleriyle başlıyor… Portakal Çiçeği Karnavalı 3-7 Nisan; Alaçatı Ot Festivali 4-7 Nisan, Urla Enginar Festivali 26-28 Nisan; Tasting Alaçatı yine 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek…
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15
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