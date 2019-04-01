Son Dakika Haberleri: Portakal çiçekleri, bahar otları ve enginarlar festivallerle kutlanıyor

Portakal çiçekleri, bahar otları ve enginarlar festivallerle kutlanıyor

55 dakika önce

Doğanın uyandığı, bereketli ay Nisan, festivalleriyle başlıyor.

Portakal çiçekleri, bahar otları ve enginarlar festivallerle kutlanıyor, System.String[]
Doğanın uyandığı, bereketli ay Nisan, festivalleriyle başlıyor… Portakal Çiçeği Karnavalı 3-7 Nisan; Alaçatı Ot Festivali 4-7 Nisan, Urla Enginar Festivali 26-28 Nisan; Tasting Alaçatı yine 26-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek…
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15 

7 Nisan, Ekonomi
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