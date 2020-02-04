Portakal hırsızları jandarmanın dikkati sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Portakal hırsızları jandarmanın dikkati sonucu yakalandı - Son Dakika

Portakal hırsızları jandarmanın dikkati sonucu yakalandı

6 saat önce

Mersin'de bir bahçeden 800 kilo portakal çalan şüpheliler, devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.

Portakal hırsızları jandarmanın dikkati sonucu yakalandı, System.String[]

Mersin'de bir bahçeden 800 kilo portakal çalan şüpheliler, devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sonucu yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Iğdır Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, aşırı derecede yüklü olmasından şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta çuvallar içerisinde yüklü miktarda portakal olduğunu fark eden ekipler, otomobilde bulunan 3 şüpheliyi, çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Şüpheliler yapılan sorgusunda, portakalları sahibini bilmedikleri bir bahçeden çaldıklarını itirafe ettiler.


Çalıntı 800 kilo portakal, jandarma ekiplerince tespit edilen bahçe sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Akdeniz, Mersin, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:24 Kaynak: İHA
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