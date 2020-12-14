Portakal hırsızlarına jandarmadan suçüstü - Son Dakika

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Kozan ilçesi Bulduklu Mahallesi'nde İ.K. isimli vatandaşın narenciye bahçesinden hırsızlık yapıldığının bilgisi alınması üzerine ekipler olay yerine gitti. Ekipler, narenciye bahçesinde yaptıkları araştırmada 2 şahsın bahçe içerisinde istiflemiş oldukları içi portakal dolu 14 çuvalı otomobile yüklemeye çalıştıklarını görerek şüphelileri suçüstü yakaladı.

Adana 'nın Kozan ilçesinde başkasına ait narenciye bahçesinden topladıkları 14 çuvalı otomobile yükleyen 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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