Portakal hırsızlarına jandarmadan suçüstü - Son Dakika

Portakal hırsızlarına jandarmadan suçüstü
14.12.2020 14:06
Adana'nın Kozan ilçesinde başkasına ait narenciye bahçesinden topladıkları 14 çuvalı otomobile yükleyen 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde başkasına ait narenciye bahçesinden topladıkları 14 çuvalı otomobile yükleyen 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Kozan ilçesi Bulduklu Mahallesi'nde İ.K. isimli vatandaşın narenciye bahçesinden hırsızlık yapıldığının bilgisi alınması üzerine ekipler olay yerine gitti. Ekipler, narenciye bahçesinde yaptıkları araştırmada 2 şahsın bahçe içerisinde istiflemiş oldukları içi portakal dolu 14 çuvalı otomobile yüklemeye çalıştıklarını görerek şüphelileri suçüstü yakaladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA
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