Portakal suyu fiyatları bir haftada yüzde 9.82 arttı

Covid-19 salgını nedeniyle, bağışıklığı desteklemek için tüketimi artan portakal suyunun küresel piyasalarda fiyatı bir haftada 9.82 artışla 118.55 dolara tırmandı ve aylık artış yüzde 20'yi aştı.

Buna karşılık, onlarca ülkedeki sınırlamalara bağlı olarak iptal edilen uçuşların da etkisiyle petrol fiyatları büyük ölçüde düşerken, güvenli liman altının, hisse senedi, tahvil ve döviz piyasalarındaki kayıpları fonlama aracına doğru evrilmesiyle gerileyen fiyatları yeniden 1,620 doların üzerin yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı, geçen haftanın son işlem gönüne göre yüzde 8.92 düşüşle 25.73 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 7.05 düşüşle 23.75 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.18 düşüşle 14.15 dolardan,

altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,622.26 dolardan,

bakır, yüzde 0.02 düşüşle 4,815.00 dolardan,

platin, yüzde 1.77 düşüşle 728.20 dolardan,

paladyum yüzde 0.19 artışla 2,263.82 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 343 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.