Portakal ve Çikolata Bir Araya Geldi Ortaya Efsane Bir Lezzet Çıktı | Acayip Tarifler
1 saat önce
Selamlar dostlarımBugün size enfes bir kurabiye tarifi vereceğim. O kadar lezzetli oldu ki kaç tane yediğimi hatırlamıyorum.
Selamlar dostlarım
Bugün size enfes bir kurabiye tarifi vereceğim. O kadar lezzetli oldu ki kaç tane yediğimi hatırlamıyorum. Malzemeler hazırsa sizde hemen mutfağa geçin bu lezzetten mahrum kalmayın.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:25 Kaynak: Youtube
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