Son Dakika Haberleri: Portakal ve Çikolata Bir Araya Geldi Ortaya Efsane Bir Lezzet Çıktı | Acayip Tarifler

Portakal ve Çikolata Bir Araya Geldi Ortaya Efsane Bir Lezzet Çıktı | Acayip Tarifler

1 saat önce

Selamlar dostlarımBugün size enfes bir kurabiye tarifi vereceğim. O kadar lezzetli oldu ki kaç tane yediğimi hatırlamıyorum.

Selamlar dostlarım

Bugün size enfes bir kurabiye tarifi vereceğim. O kadar lezzetli oldu ki kaç tane yediğimi hatırlamıyorum. Malzemeler hazırsa sizde hemen mutfağa geçin bu lezzetten mahrum kalmayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:25 Kaynak: Youtube

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