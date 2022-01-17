PORTAKAL YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, 1 YARALI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde devrilen portakal yüklü TIR'ın sürücüsü A.Ç., yaralandı. Portakalların çevreye saçılması nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bolvadin Emirdağ karayolu, Kemerkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Bolvadin'den Emirdağ yönüne giden A.Ç. yönetimindeki 68 ABH 226 plakalı portakal yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. TIR sürücüsü A.Ç.'nin yaralandığı kaza sonrasında olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ihbarla gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza sonrası Bolvadin-Emirdağ karayolu trafiğe kapanırken, portakalmların saçıldığı yol başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için itfaiye tarafından yıkanarak temizlendi. Hurdaya dönen TIR ise çekici yardımıyla yoldan çekildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.