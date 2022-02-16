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Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı - Son Dakika

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

16.02.2022 01:50

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı Şanlıurfa'da portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken içerinde bulunan portakal kasaları ise yola saçıldı.

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken içerinde bulunan portakal kasaları ise yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolunun 47'nci kilometresi Dağyanı bölgesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33BPC 52 plakalı tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü yaralanırken içerisinde bulunan portakal kasaları yola saçıldı. Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırılırken yola saçılan portakallar ise çağrılan başka bir tıra yüklenerek götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı
Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı
Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı
Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı
Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı
Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı

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Şanlıurfa, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portakal yüklü tır devrildi, kasalar dolusu portakal yola saçıldı - Son Dakika
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