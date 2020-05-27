Portakalda, aşırı sıcak ve fırtına zararı - Son Dakika

Portakalda, aşırı sıcak ve fırtına zararı

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'da geçen hafta 43 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve sonrasındaki fırtına nedeniyle boncuk şeklini almış portakalların döküldüğünü ve portakal bahçelerinin zarar gördüğünü açıkladı.

Portakalda, aşırı sıcak ve fırtına zararı, System.String[]

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya'da geçen hafta 43 dereceyi bulan hava sıcaklığı ve sonrasındaki fırtına nedeniyle boncuk şeklini almış portakalların döküldüğünü ve portakal bahçelerinin zarar gördüğünü açıkladı.

Atay Uslu, Antalya'da geçen hafta son 91 yılın mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığını ve hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu hatırlattı. Sonrasında 3 gün fırtına ve sert rüzgar estiğini hatırlatan Atay Uslu, bunun da boncuk şeklini almış portakalların dökülmesine neden olduğunu, portakal bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi. Portakal bahçelerindeki zarar konusunda ve çiftçinin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) ve ilgili bakanlıklar ile görüştüklerini kaydeden Uslu, "Çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile TARSİM görevlilerinin sahada zararın tespiti için çalışma yürüttüklerini anlatan Atay Uslu, şunları söyledi:

"Bu olağanüstü bir doğa olayıydı. Portakal boncukları yanmış ve dökülüyor. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Sıcaktan zarar görülmesi olayı da TARSİM gündemine ilk defa gelen bir konu oldu. Daha önce hep soğuk nedeniyle yaşanan zararlar karşılanıyordu. Sıcak nedeniyle portakal ve narenciye üreticilerimizin zararlarının da karşılanması noktasında hem Tarım ve Orman Bakanımız hem de TARSİM genel müdürümüzle görüşmeler yaptık. Hatta Tarım Bakanlığı zararın tespiti ve sıcaklıklar nedeniyle oluşan bu tür zararlar sebebiyle bir Bilim Kurulu oluşturdu. Yaşanan bu olağanüstü doğa olayının verdiği zarar nedeniyle portakal ve narenciye rekoltesinde ciddi bir düşüş bekliyoruz. Koronavirüs sürecinde direnci artırması nedeniyle portakal ve narenciye tüketimi çok talep görmüş ve çiftçimizin de yüzü gülmüştü. Zararın karşılanmasıyla çiftçilerimizin yüzünün gülmeye devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz."


AK Parti, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Portakalda, aşırı sıcak ve fırtına zararı - Son Dakika Ekonomi

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