Portakallı Çikolatalı Islak Kek

Malzemeler:
Çikolatalı katman için:
*1 su bardağı şeker
*1/2 su bardağı un
*1/2 su bardağı bitter kakao
*1/2 çay kaşığı tuz
*1/2 çay kaşığı kabartma tozu
*2 adet yumurta
*1 çay bardağı portakal suyu
*1/2 su bardağı sıvı yağ
*1 çay kaşığı vanilya özütü
Üst tabakası için:
*Oda sıcaklığında labne peyniri
*1/4 su bardağı şeker
*1 adet yumurta
*1/2 çay kaşığı turuncu gıda boyası
Tarif:
1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine şeker, un, kakao, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.
2-Küçük bir kasede yumurta, yağ ve vanilyayı çatalla karıştırın.
3-Sıvı karışımı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'ne aldığınız unlu karışımın üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
4-Hamurdan ¼ su bardağı üzeri için ayırın.
5-Kalan hamuru yağladığınız pişirme kabına dökün.
6-Peynirli katman için labne peyniri, şeker ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde karıştırın.
7-Turuncu gıda boyasını ekleyip karıştırın.
8-Kek hamurunun üzerine bu karışımı dökün.
9-Ayırdığınız çikolatalı karışımı da en üste gezdirin ve bir bıçak yardımıyla hafifçe girdaplar yapıp iki katmanın karışmasını sağlayın.
10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30-35 dakika kadar pişirin.
11-Dilimlemeden önce fırından çıkarıp iyice dinlendirin.
12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.
13-Afiyet olsun!
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