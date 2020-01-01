Portakallı Çikolatalı Islak Kek

Malzemeler:



Çikolatalı katman için:



*1 su bardağı şeker



*1/2 su bardağı un



*1/2 su bardağı bitter kakao



*1/2 çay kaşığı tuz



*1/2 çay kaşığı kabartma tozu



*2 adet yumurta



*1 çay bardağı portakal suyu



*1/2 su bardağı sıvı yağ



*1 çay kaşığı vanilya özütü



Üst tabakası için:



*Oda sıcaklığında labne peyniri



*1/4 su bardağı şeker



*1 adet yumurta



*1/2 çay kaşığı turuncu gıda boyası



Tarif:



1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine şeker, un, kakao, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.



2-Küçük bir kasede yumurta, yağ ve vanilyayı çatalla karıştırın.



3-Sıvı karışımı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'ne aldığınız unlu karışımın üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın.



4-Hamurdan ¼ su bardağı üzeri için ayırın.



5-Kalan hamuru yağladığınız pişirme kabına dökün.



6-Peynirli katman için labne peyniri, şeker ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde karıştırın.



7-Turuncu gıda boyasını ekleyip karıştırın.



8-Kek hamurunun üzerine bu karışımı dökün.



9-Ayırdığınız çikolatalı karışımı da en üste gezdirin ve bir bıçak yardımıyla hafifçe girdaplar yapıp iki katmanın karışmasını sağlayın.



10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30-35 dakika kadar pişirin.



11-Dilimlemeden önce fırından çıkarıp iyice dinlendirin.



12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.



13-Afiyet olsun!



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