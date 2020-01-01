Portakallı Çikolatalı Islak Kek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Portakallı Çikolatalı Islak Kek - Son Dakika Magazin

Portakallı Çikolatalı Islak Kek

6 saat önce

Malzemeler: Çikolatalı katman için: *1 su bardağı şeker*1/2 su bardağı un*1/2 su bardağı bitter kakao*1/2 çay kaşığı tuz*1/2 çay kaşığı kabartma tozu*2 adet yumurta*1 çay bardağı portakal suyu*1/2 su bardağı sıvı yağ*1 çay kaşığı vanilya özütüÜst tabakası için: *Oda sıcaklığında labne...

Portakallı Çikolatalı Islak Kek, System.String[]

Malzemeler:


Çikolatalı katman için:


*1 su bardağı şeker


*1/2 su bardağı un


*1/2 su bardağı bitter kakao


*1/2 çay kaşığı tuz


*1/2 çay kaşığı kabartma tozu


*2 adet yumurta


*1 çay bardağı portakal suyu


*1/2 su bardağı sıvı yağ


*1 çay kaşığı vanilya özütü


Üst tabakası için:


*Oda sıcaklığında labne peyniri


*1/4 su bardağı şeker


*1 adet yumurta


*1/2 çay kaşığı turuncu gıda boyası


Tarif:


1-Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesine şeker, un, kakao, tuz ve kabartma tozunu ekleyin.


2-Küçük bir kasede yumurta, yağ ve vanilyayı çatalla karıştırın.


3-Sıvı karışımı Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'ne aldığınız unlu karışımın üzerine ekleyin ve yoğurmaya başlayın.


4-Hamurdan ¼ su bardağı üzeri için ayırın.


5-Kalan hamuru yağladığınız pişirme kabına dökün.


6-Peynirli katman için labne peyniri, şeker ve yumurtayı pürüzsüz olana kadar Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nde  karıştırın.


7-Turuncu gıda boyasını ekleyip karıştırın.


8-Kek hamurunun üzerine bu karışımı dökün.


9-Ayırdığınız çikolatalı karışımı da en üste gezdirin ve bir bıçak yardımıyla hafifçe girdaplar yapıp iki katmanın karışmasını sağlayın.


10-180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da 30-35 dakika kadar pişirin.


11-Dilimlemeden önce fırından çıkarıp iyice dinlendirin.


12-Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi ile yaptığınız nefis kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.


13-Afiyet olsun!


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Arçelik A.Ş., Şef, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:43 
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