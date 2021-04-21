Portal 2'nin yeni modu Portal Reloaded Steam'de yayınlandı! Ücretsiz olarak oyunculara sunuldu! - Son Dakika

Portal 2'nin yeni modu Portal Reloaded Steam'de yayınlandı! Ücretsiz olarak oyunculara sunuldu!

Portal 2\'nin yeni modu Portal Reloaded Steam\'de yayınlandı! Ücretsiz olarak oyunculara sunuldu!
Son Güncelleme: 21.04.2021 10:24

Valve Corporation tarafından geçtiğimiz yılın Ekim ayında Portal 2 için duyurulan Portal Reloaded modu nihayet yayınlandı. Yeni moddaki tüm yeni içerikler ve özellikler haberin devamında!

Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs nişancı türündeki oyun Portal 2, sektördeki 10'uncu yaşını kutluyor. 2020'nin Ekim ayında Portal 2 için duyurulan Portal Reloaded modu Valve tarafından Steam'de tamamen ücretsiz bir şekilde hayata geçirildi.

Belirtilene göre Portal Reloaded modunda, şimdiki zaman ile gelecek zaman arasındaki 20 yılda gerçekliğin bir versiyonu arasında seyahat edilebilecek ve bulmaca çözmenin tamamen yeni bir yolunu yansıtacaktır. Ayrıca, yeni mod hakkında yapılan açıklama göre, ilerleyen zamanlarda mod için güncellemeler yapılacağı ve oluşabilecek herhangi bir sorunun giderileceği bildirildi.

Döneminin en çok oynanan ve sevilen oyunlarından biri olan Portal 2'nin devam oyununun ilk oyuna nazaran daha çok rağbet görmesi, oyun dünyasındaki yerini sağlamlaştırmış durumda.

PORTAL 2 YENİ MODU RELOADED ÖZELLİKLERİ

  • 25 yepyeni akıl almaz bulmaca.
  • Üç farklı portalı ateşle. (turuncu,mavi, yeşil)
  • İki farklı zaman çizelgesini keşfedin.
  • 100'den fazla özel ses hattı.
  • Yeni müzik.
  • Eşsiz bulmaca mekanikleri.

Portal Reloaded modunu indirmek için buraya https://store.steampowered.com/app/1255980/Portal_Reloaded/ tıklayınız.

Steam, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Portal 2'nin yeni modu Portal Reloaded Steam'de yayınlandı! Ücretsiz olarak oyunculara sunuldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portal 2'nin yeni modu Portal Reloaded Steam'de yayınlandı! Ücretsiz olarak oyunculara sunuldu! - Son Dakika
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