PORTATİF ELBİSE DOLAPLARI UYUŞTURUCU LABORATUVARINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen 2 operasyonda 21 kilo 500 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler K.Ş. ve H.A.Ş.'nin evlerinde yapılan aramada, portatif elbise dolaplarının uyuşturucu madde laboratuvarına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Side ve Sarılar mahallelerinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı. Yapılan araştırmada ekipler, K.Ş. (49) ve H.A.Ş. (44) adlı şüphelilerin evine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramada 21 kilo 500 gram skunk, 120 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 15 fişek, 3 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 900 lira, 2 bin 300 euro ve 158 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin bir odadaki fermuarlı portatif elbise dolaplarını uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullandıkları, dolapların içine havalandırma ve ışık düzenekleri kurduğu belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu madde üretimi için oluşturdukları sistem için 217 bin lira harcadığı belirtildi. Şüpheliler 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak', 'İzne tabi bitkileri yasa dışı ekim' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltına alındı.