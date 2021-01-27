Portekiz, 29 Ocak'tan itibaren Brezilya ile olan tüm uçuşları askıya alacak - Son Dakika

Portekiz, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 29 Ocak'tan itibaren Brezilya ile olan tüm uçuşların 14 Şubat'ta kadar askıya alınacağını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Portekiz'de vaka ve can kayıplarındaki artış devam ederken, hükümet Brezilya ile uçuşları askıya alınmasına karar verdi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 29 Ocak'tan itibaren Brezilya ile olan tüm uçuşların 14 Şubat'ta kadar askıya alınacağı duyuruldu. Açıklamada, yalnızca insani yardım ve geri dönüş uçuşlarına izin verileceği belirtilerek, Brezilya'dan dönüş yapacaklara son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu Covid-19 testi ve 14 gün karantina şartı getirildiği belirtildi.

Portekiz'de toplam vaka sayısı 668 bin 951'e, toplam can kaybı ise 11 bin 305'e ulaştı.

(İHA)