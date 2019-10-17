Portekiz 3-0 Lüksemburg Maç Özeti
34 dakika önce
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçında Portekiz ile Lüksemburg karşılaştı. Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, karşılaşmayı 3-0 kazandı ve puanını 11'e çıkardı.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu maçında Portekiz ile Lüksemburg karşılaştı. Son Avrupa Şampiyonu Portekiz, karşılaşmayı 3-0 kazandı ve puanını 11'e çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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