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Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek - Son Dakika

Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek

05.11.2021 01:40
Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 30 Ocak'ta erken genel seçime gidilmesi kararı aldı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, 30 Ocak'ta erken genel seçime gidilmesi kararı aldı.

Ülkede iki yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti'nin (PS) sunduğu ve 27 Ekim'de mecliste reddedilen 2022 bütçesinin ardından başlayan hükümet krizi erken seçim kararıyla son buldu.

Cumhurbaşkanı de Sousa, yaptığı açıklamada, "Tüm tarafları ve Devlet Konseyini dinledim. Ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu analiz ettim. Tüm bunların sonunda meclisi feshederek, 30 Ocak'ta erken seçime gitme kararı aldım." dedi.

"Sözü halka vermenin demokrasinin bir parçası olduğunu" vurgulayan de Sousa, bütçe krizine alternatif sunmanın en iyi yolunun sandığa gitmek olduğunu savundu.

Bu arada de Sousa'nın erken seçim için belirlediği 30 Ocak 2022 tarihi ülkedeki siyasi partiler arasında tartışma konusu oldu.

Bazı siyasi partiler, AB'nin kurtarma fonundan gelecek kaynakların yönetiminin en kısa zamanda yapılması için seçim tarihinin öne çekilmesi gerektiğini savundu.

Portekiz yasalarına göre meclisin feshedilmesi kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 55 ila 60 gün içinde seçimlerin yapılması gerekiyor.

Meclisi feshetme kararını açıklayan Cumhurbaşkanı de Sousa'nın ise seçimlerin ocak ayı sonunda yapılmasını sağlamak için henüz kararın üzerine imza atmadığı belirtiliyor.

Portekiz'de 6 Ekim 2019'da yapılan son seçimlerin ardından PS, Başbakan Antonio Costa öncülüğünde azınlık hükümeti kurarak iktidara gelmişti.

PS'nin sunduğu 2022 bütçesine ise, hükümete dışarıdan destek veren Sol Blok (BE) ve Komünist Parti (PCP), "asgari ücrette ve emekli maaşlarında artış, yoksullukla mücadele ve elektrik faturalarında KDV'nin düşürülmesi" vaatlerinin gerçekleşmediği gerekçesiyle destek vermemişti.

PS lideri olan ve 6 yıldır başbakan olarak görev yapan Costa, gelecek seçimlerde de partisinin başında olacağını açıklamıştı.

Ülkede yayımlanan son anketler PS'nin yine 1. parti olacağını ancak tek başına iktidara gelecek yeterli meclis çoğunluğunu elde edemeyeceğini gösteriyor.

Anketlerde ayrıca, aşırı sağ görüşlü Chega (Yeter) partisinin oy oranını artıracağı iddia ediliyor.

Sosyalist Parti, cumhurbaşkanı, Portekiz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek - Son Dakika


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