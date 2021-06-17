Portekiz basını, F.Bahçe'nin 43 yaşındaki teknik adam Marco Silva ile anlaştığını yazdı

Bir sezonluk aranın ardından yeniden futbola dönmeye hazırlanan Marco Silva'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe yönetiminin vereceği son kararın beklendiği öne sürüldü. Portekiz basınından UOL, 43 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe ile prensipte anlaşmaya vardığını iddia etti.

EN YÜKSEK ORTALAMASI OLYMPİAKOS'TA

İdeal dizilişi 4-2-3-1 olan Silva'nın oyun felsefesi savunma ağırlıklı. Kariyerinde hoca olarak en fazla Estoril'in başında maça çıktı. 2011-14 yılları arasında 116 maçta Estoril'e hocalık yaptı. En yüksek ortalamayı Olympiakos'ta yakaladı. Silva, 48 karşılaşmada 2,44 ortalama tutturdu.