Portekiz bir yarı final parada Liga das Nações
3 dakika önce
Portekiz seçicileri Fernando Santos, Portekiz ve Suíça kentlerinin ikinci yarısında da bulunuyor. Bernardo Silva, Portekiz adında bir ambulansla tanıttı.
Portekiz
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06
seçicileri Fernando Santos
, Portekiz ve Suíça kentlerinin ikinci yarısında da bulunuyor. Bernardo Silva
, Portekiz adında bir ambulansla tanıttı.
Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü
Portekiz basını, Fejsa'nın Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı!
İzmir Körfezi'nde yeni boru kurdu türü görüntülendi
Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı