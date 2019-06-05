Son Dakika Haberleri: Portekiz bir yarı final parada Liga das Nações
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Portekiz bir yarı final parada Liga das Nações

3 dakika önce

Portekiz seçicileri Fernando Santos, Portekiz ve Suíça kentlerinin ikinci yarısında da bulunuyor. Bernardo Silva, Portekiz adında bir ambulansla tanıttı.

Portekiz seçicileri Fernando Santos, Portekiz ve Suíça kentlerinin ikinci yarısında da bulunuyor. Bernardo Silva, Portekiz adında bir ambulansla tanıttı.
Portekiz bir yarı final parada Liga das Nações
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:06 
Spor
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