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Portekiz, Bursa ile iş birliği arayışında

6 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Portekiz'in Türkiye Büyükelçisi PaulaLeal da Silva'yı ağırladı.

Portekiz, Bursa ile iş birliği arayışında, System.String[]

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Portekiz'in Türkiye Büyükelçisi PaulaLeal da Silva'yı ağırladı.


Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmadaşehri tanıttı. Bursa'nın Türkiye'nin ikinci büyük sanayi şehri olduğunu, 120 kilometre deniz, 90 kilometre de göl sahili bulunduğunu, meyvecilik başta olmak üzere zeytin ve üzümsü ürünlerde de öne çıktığını ifade eden Başkan Aktaş, Portekiz'le var olan ticari ve sosyo-kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.


Portekiz'in Türkiye Büyükelçisi PaulaLeal da Silva ise Bursa ile ilişkileri artırmak istediklerini ifade etti. Bu nedenle geldiğini belirten Silva, "Sizleri ve şehrinizi tanımak istiyorum ki kendi ülkemdeki insanları buraya getireyim. Buradan insanları ülkeme davet edeyim. Ticari gelişmeler de iyi yönde artmakta fakat hala bir boşluk var. Var olan boşluğu doldurmamız gerekiyor" dedi.


Büyükelçi Silva, Türkiye'den Portekiz'e yatırım yapıldığında, bu yatırımın diğer ülkeler için de örnek teşkil edeceğini anlattı. Silva, Türkiye'yi de aynı şekilde Asya'ya açılan kapı olarak gördüklerini belirtti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyaretin anısına Büyükelçi Silva'ya ipek şal, kestane şekeri ve Bursa havlusu hediye etti. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
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