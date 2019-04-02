Son Dakika Haberleri: Portekiz Casus Uçağı Finlandiya Hava Sahasını İhlal Etti

Portekiz Casus Uçağı Finlandiya Hava Sahasını İhlal Etti

1 saat önce

Portekiz'e ait bir casus uçağının, Finlandiya'nın hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Portekiz Casus Uçağı Finlandiya Hava Sahasını İhlal Etti, System.String[]
Portekiz'e ait bir casus uçağının, Finlandiya'nın hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Finlandiya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Niina Hyrsky, Portekiz casus uçağının, dün sabah başkent Helsinki'nin güneybatısında Finlandiya'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Hyrsky, konunun Finlandiya Sınır Muhafızları tarafından soruşturulduğunu belirtti.

Portekiz Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yarbay Manuel da Costa da Finlandiyalı yetkililerin ihlale ilişkin Portekiz'i bilgilendirdiğini ve konuyla ilgili inceleme başlattığını söyledi.

Manuel da Costa, halihazırda Polonya'da konuşlu bir P-3 casus uçağının, NATO devriye uçuşlarına katıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:48 Kaynak: AA

Finlandiya, Portekiz, Güncel
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