Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kurtardı

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve'deki bir plajda kanoları alabora olan iki kadının, kurtarılmasına yardım etti.

71 yaşındaki Cumhurbaşkanı, Cumartesi günü yaşanan olayda kanolarının ters dönmesiyle suda zorluk yaşayan kadınlara yardımcı olmak için yüzerken görüntülendi.

De Sousa daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların komşu plajdan akıntıyla sürüklendiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı de Sousa, bölge turizmini canlandırmak için şu anda Algarve'de tatilde.

Portekiz ekonomisi, koronavirüs salgınından darbe yiyen turizm sektörüne büyük ölçüde bağımlı.

Cumhurbaşkanı, Praia do Alvor plajında gazetecilere konuştuktan kısa bir süre sonra, denizde zor durumda kalan kadınları fark etti.

De Sousa'nın yüzüp, kadınlara yardım ettiği anlar görüntülendi. de Sousa ulaştığında, bir başka adam ve jet ski kullanan bir kişi daha kadınların yanındaydı.

Jet Ski kullanan adam, kanoyu sahile çekmeyi başardı.

Portekiz hala, İngiltere hükümetinin karantina kısıtlamalarından muaf ülkeler listesinde değil.

Ülkeyi her yıl yaklaşık 3 milyon İngiliz turist ziyaret ediyordu.