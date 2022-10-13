Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

13.10.2022 16:38
Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Katolik Kilisesinde cinsel istismar mağduru ailelerden özür dilediğini söyledi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Katolik Kilisesinde cinsel istismar mağduru ailelerden özür dilediğini söyledi.

Portekiz'de, Katolik Kilisesindeki din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyonun bu zamana kadar 424 vaka tespit etmesini, 11 Ekim'de verdiği demeçte küçümseyen Cumhurbaşkanı de Sousa, gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

De Sousa, Lizbon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Niyetim bu olayların mağdurlarını gücendirmek değildi ama gücenenler var ise onlardan özür dilerim. Benim ilk sözlerimdeki amaç tam tersiydi. Birçok mağdurun korkudan, sınırlamalardan veya konuşmadığından dolayı açıklanan sayının çok daha üzerinde mağdur olması gerektiğiyle ilgiliydi." dedi.

Portekiz Cumhurbaşkanı, görevde olduğu sürece, "değerlere ve ilkelere her zaman sadık kalarak, karanlıkta tek bir virgülü bile değiştirmeden Portekiz'in ve Portekizlilerin hizmetinde olacağını" söyledi.

Muhafazakar bir siyasi geçmişi olan de Sousa, konuya ilişkin 11 Ekim'de yaptığı ve tepki çeken açıklamada, "400 vaka bence çok yüksek değil. Diğer ülkelerde ya da daha küçük yerlerde çok daha fazla vaka oldu." demişti.

Portekiz'deki Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon şimdiye kadar 424 vaka tespit edildiğini duyurup, Katolik Kilisesini bu ülkede temsil eden en üst kurum olan Portekiz Piskoposluk Konferansı Başkanı Piskopos Jose Ornelas'ı cinsel istismar olaylarının üzerini örtmekle suçlamıştı.

Bağımsız Komisyon, Katolik Kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin raporunu 31 Ocak 2023'te tamamlayacak.

YORUMLAR
500
13 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı 13 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı Portekiz Eski Dışişleri Bakanı: Ab-Çin İlişkilerinde Ekonomiye Öncelik Verilmeli Portekiz Eski Dışişleri Bakanı: Ab-Çin İlişkilerinde Ekonomiye Öncelik Verilmeli
Kaynak: AA

Portekiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
14:58 Ataşehir'de 26 yaşındaki doktorun ölümüne neden olan sürücünün 17 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 17:14:58. #1.12#
SON DAKİKA: Portekiz Cumhurbaşkanı, Katolik Kilisesindeki cinsel istismar mağdurlarından özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement