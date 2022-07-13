Portekiz'de 14 noktada orman yangını - Son Dakika
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Portekiz'de 14 noktada orman yangını

13.07.2022 12:25
Portekiz'de 14 noktada orman yangını

Portekiz'de aşırı sıcakların etkisiyle 14 noktada orman yangını çıktı.

Portekiz'de aşırı sıcakların etkisiyle 14 noktada orman yangını çıktı. Bazı bölgelerde alevler evlere sıçrarken, yollar kapandı. Komşu İspanya'da da orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, hava sıcaklığının 42 dereceye ulaşmasının beklendiği Ourense'ta kırmızı alarm verildi.

Sıcak hava dalgasının vurduğu Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz'in birçok bölgesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasının ardından 14 farklı noktada orman yangını çıktı. Ülke genelinde 501 araç ve yaklaşık bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale edildiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta başkent Lizbon'un kuzeyindeki Ourem Belediyesinde başlayan büyük bir orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından şiddetli rüzgar nedeniyle yeniden alevlendi. Yetkililer, Freixianda Mahallesi'nden 300 kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yakındaki Leiria Belediyesinde ise alevler evlere sıçradı ve 3 ana otoyolun kapanmasına neden oldu. Sivil savunma yetkilisi Andre Fernandes, "Karmaşık durumlardan, çok geniş bir alandan bahsediyoruz" diyerek durumun önümüzdeki birkaç gün içinde daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bölge sakini ise yangınlarla mücadele etmek için yeterli sayıda itfaiyeci ve kaynak olmadığını belirterek duruma tepki gösterirken, ülkenin yarısından fazlası en yüksek seviye olan "kırmızı alarm" durumunda.

İspanya da alevlerle boğuşuyor

Komşu İspanya'da ise Extremadura'daki Las Hurdes'te çıkan orman yangınını ve Kastilya Leon bölgesindeki alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. 17 uçak ve helikopter ile yaklaşık 300 itfaiyeciyle çalışmalar sürdürülürken, şu ana kadar 7 farklı noktadan yaklaşık 400 kişi tahliye edildi. İspanyol ordusunun acil durum birimi, yangınla mücadele için 100 asker görevlendirdi. Kuzeybatıdaki Ourense'ta hava sıcaklıkların 42 santigrat dereceye ulaşması beklenirken, kırmızı alarm verildi. - LİZBON

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Portekiz'de 14 noktada orman yangını - Son Dakika

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