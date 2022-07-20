İspanya 'da da 10 gündür etkili olan sıcak hava dalgasının en az 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 40 derecenin üstünde olduğu ülke topraklarının yüzde 80'inde kuraklık yaşanırken, halihazırda devam eden 13 yangın nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri alevlerin tehdidi altında bulunuyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Portekiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Portekiz'de aşırı sıcaklar 1065 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu - Son Dakika

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