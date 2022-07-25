Portekiz'de bazı bölgeler için yeniden yangın alarmı verilebilir

Aşırı sıcakların ve kuraklığın etkisiyle son haftalarda 10 farklı bölgesinde yangınlar görülen Portekiz'de hükümetin, bazı belediyelerde yeniden "alarm durumu" ilan edebileceği bildirildi.

Portekiz basınındaki haberlere göre, Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsünden (IPMA) yapılan açıklamada, Braganca, Vila Real, Coimbra, Viseu, Santarem, Castelo Branco, Portalegre ve Faro dahil birçok belediyede yangın riskinin hala yüksek seyrettiği belirtildi.

Hükümetin, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bazı noktalarda yeniden "alarm durumu" ilan edebileceği kaydedildi.

Ülkede, 2 haftaya yakın süredir devam eden yangınlar sonrası alarm seviyesine geçilmiş, hava sıcaklıklarının düşmesi ve yangınların kontrol altına alınmasıyla bu durum 21 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı Avrupa'da Portekiz'in yanı sıra İngiltere, İspanya ve Fransa'da orman yangınları sürüyor.