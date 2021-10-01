Portekiz'de bu yaz orman yangınları, son 10 yıla oranla en düşük seviyede - Son Dakika

Portekiz'de yetkililer bu yıl, son 10 yıla oranla orman yangınlarında en düşük sayının kaydedildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, orman yangınlarının bu yıl 2011'den bu yana en düşük seviyede olduğu belirtildi. Portekiz'de 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2017'den bu yana orman yangınlarında can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Ülkede, 30 Eylül'e kadar yaşanan 7 bin 253 orman yangınının yüzde 80'inden fazlasının, bölgede 1 hektarı aşmadan söndürüldüğü aktarıldı.

Yangınların yüzde 90'dan fazlasının bir buçuk saat içinde söndürüldüğü kaydedildi.

Portekiz hükümeti, 2017'deki orman yangını kaynaklı ölümlerden sonra, bu tür felaketleri önlemek ve kontrol altına almak için bir dizi önlem almıştı.

Bu önlemler, yangınların nasıl başladığına ilişkin halk eğitim kampanyaları, itfaiyecilerin hızlı müdahale gücünün oluşturulması ve çok sayıda itfaiye aracının kullanıma sunulmasını içeriyordu.

Bu yıl Portekiz'de 12 binden fazla itfaiyeci, 2 bin 600 araç ve 60 uçak yangın ihtimaline karşı nöbet tuttu.