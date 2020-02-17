Portekiz'de cumhurbaşkanı ve başbakandan futbolda ırkçılığa kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Portekiz'de cumhurbaşkanı ve başbakandan futbolda ırkçılığa kınama - Son Dakika

Portekiz'de cumhurbaşkanı ve başbakandan futbolda ırkçılığa kınama

7 saat önce

Portekiz'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile Başbakan Antonio Costa, ırkçı tezahüratlara tepki olarak maç sırasında sahayı terk eden Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega'ya destek verdi.

Portekiz'de cumhurbaşkanı ve başbakandan futbolda ırkçılığa kınama, System.String[]

Portekiz'de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile Başbakan Antonio Costa, ırkçı tezahüratlara tepki olarak maç sırasında sahayı terk eden Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega'ya destek verdi.

De Sousa ve Costa, futbolda ırkçılığı kınayan açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı de Sousa, Lusa haber ajansına verdiği demeçte, insanlık onuru ile temel insan hakları adına, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığı çok açık bir şekilde kınadıklarını belirtip, toplumun temel değerlerini ihlal eden, Portekizliler arasındaki kardeşliği bozacak her türlü girişimden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Costa ise twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Her türlü ırkçılık eylemi suçtur ve tolerans gösterilemez. Hiçbir insan bu aşağılanmaya maruz bırakılmamalıdır. Bu olaya kimse kayıtsız kalamaz. Her nerede olursa olsun, tüm ırkçı eylemleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Costa, ırkçılığa karşı tepki olarak sahayı terk eden Marega'ya tam destek verdiğini kaydetti.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında oynanan Vitoria Guimaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, 71. dakikada sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.

Malili futbolcu, takım arkadaşları ile rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme çabalarına aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için sahadan çıkarken, "Bu, utanç verici." diye bağırmıştı.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao da Marega'ya yönelik ırkçı tezahüratları, "Üzüntü verici" olarak değerlendirmişti.

Portekiz'de spor kulüpleri, siyasetçiler ve ulusal basın, Marega'ya destek veriyor.

Cumhurbaşkanı, Portekiz, Porto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irkçılığa tepki gösteren Moussa Marega, sahayı terk etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçiminde anketler Ersin Tatar'ı önde gösteriyor Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle Torino maçının kadrosundan çıkarıldı Ersun Yanal soyunma odasında oyuncularla vedalaştı: Hakkınızı helal edin

Son Dakika Haberleri
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 20:03:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Portekiz'de cumhurbaşkanı ve başbakandan futbolda ırkçılığa kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]