- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı - Son Dakika

- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı

25.01.2021 12:20

- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı Portekiz'de Marcelo Rebelo de Sousa dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 61 oy alarak ikinci kez zafer elde etti.

- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı

LİZBON - Portekiz'de Marcelo Rebelo de Sousa dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 61 oy alarak ikinci kez zafer elde etti.

Korona virüs salgınında rekor sayıda ölüm kaydedilen Portekiz'de halk yeni devlet başkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Pandemi nedeniyle sandığa giden kayıtlı seçmen sayısının yüzde 40'ın altında kaldığı ülkede tarihindeki en düşük katılımlı seçim gerçekleştirildi.

Devlet başkanlığı koltuğunda oturan 72 yaşındaki Marcelo Rebelo de Sousa yüzde 61 oy alarak ilk turda seçimi kazandı. de Sousa seçim sonuçlarının açıklamasının ardından yaptığı zafer konuşmasında, "En acil görevimiz salgınla mücadele etmek. Bu görev parlamento ve hükümetle tam dayanışma içinde önceliklerim arasında yer alıyor" dedi.

Öne çıkan adaylardan Sosyalist Partili Ana Gomes yaklaşık yüzde 13 oy alırken, Chega Partisi lideri Andre Ventura ise yüzde 12 oy alarak seçimi 3. sırada tamamladı.

Merkez sağ Sosyal Demokrat Parti lideri Marcelo Rebelo de Sousa, Ocak 2016'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 52 oranında oy almıştı.

Öte yandan seçim günü korona virüsten hayatını kaybeden hasta sayısında rekor kırıldı. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 285 kişinin hayatını kaybettiği Portekiz'de ölü sayısı 10 bin 469'a yükseldi. Yaklaşık 10,8 milyon nüfusu bulunan Portekiz'de toplam vaka sayısının ise 636 bin 190 olduğu açıklandı.

- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı
- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı
- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı
- Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı

Koronavirüs, Portekiz, Sandık, Lizbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan için sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden tespih yaptı 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi Zamalek, Mostafa Mohamed için resmi teklif almadıklarını söyledi         
11:37
Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum         
11:26
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu         
11:22
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son dakika! Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı         
09:45
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada         
08:31
BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu         
07:46
Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı         
00:42
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 12:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Portekiz'de devlet başkanlığı seçimlerini de Sousa kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei