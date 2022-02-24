Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın Yolu Iğdır Üniversitesinden Geçti

Iğdır Üniversitesinden Geçti Organizasyona, Milli Atlet ve eski Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Yurdadön ile eski Atletizm Federasyon Genel Sekreteri Ayhan İnanlı şeref konuğu olarak katıldı.

Türkiye Üniversite Sporları tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Kros Şampiyonasına bu yıl Iğdır Üniversitesi ev sahipliği yaptı. Üniversitenin Ağrı Dağı eteğindeki Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde düzenlenen organizasyona, 25 üniversiteden yaklaşık 250 öğrenci sporcu katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan ve "Karma, Bayan, Erkek" olmak üzere 3 farklı etaptan oluşan yarışta, atletler bitiş çizgisini görmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın Startını Rektör Alma Verdi

Yarışmanın ilk etabını oluşturan karma bayrak yarışının startını veren Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yaptığı açıklamada sporcular için Ağrı Dağı eteğinde kusursuza yakın bir yarış pisti hazırladıklarını belirterek, 25 farklı üniversiteden gelen sporculara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik eden Rektör Alma, burada dereceye giren sporcuların Portekiz'den de dereceyle döneceklerini ümit ettiğini belirtti. Iğdır Üniversitesi olarak yakın gelecekte Dünya Şampiyonası yarışlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini de ifade eden Rektör Alma, "İnşallah onun da zeminini hazırlamaya gayret edeceğiz" dedi.

Federasyon Temsilcilerinden Iğdır Üniversitesine Tam Not

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Münir Kurudirek de Üniversitemizce düzenlenen yarışmayla ilgili verdiği demeçte Iğdır'da ve Iğdır Üniversitesinde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. Iğdır'da dünya standartlarında bir koşu parkuru hazırlandığını ifade eden Kurudirek, ardından şunları kaydetti:

"26 yıldır Türkiye Üniversite Sporlar Federasyonunda görev yapıyorum. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki organizasyonları yönetiyorum. Iğdır doğunun Çukurovası olarak bilinir. Daha önce denetim amaçlı geldiğimde parkur hazır değildi. O günden bu güne dünya standartlarında bir koşu parkuru hazırlandı. Organizasyonu sahiplendikleri ve önemsedikleri için Valimiz Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya teşekkür ediyorum."

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavaşer: Bu Etkinlik Son Olmayacak

Türkiye'nin dört bir yanından üniversiteli sporcuları Iğdır'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, "Şehrimiz, Üniversite Spor Federasyonunun Grup Atletizm müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Birçok şehirden 25 takımın öğrencisi burada mücadele ediyor. İl Spor Müdürlüğü olarak başta İlimiz olmak üzere diğer üniversite öğrencilerinin gelişimine katkı sunmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu tür organizasyonlar son olmayacak. İlerleyen zamanlarda önemli başka spor müsabakalarına da ev sahipliği yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Ağrı Dağı Manzaralı Pistte Koşmak Bizim İçin Ayrı Bir Deneyim"

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesini temsilen yarışmaya katılan sporcu Büşra Çelebi ise ilk kez Iğdır'a geldiğini ifade ederek, "Iğdır Üniversitesinin düzenlediği bu organizasyon sayesinde bu güzel şehri görme ve tanıma şansına sahip oldum. Yarış bitiminde Iğdır'ı gezip buranın kültürünü görmeyi istiyoruz. Oldukça zorlayıcı bir pistte yarışıyoruz. Ağrı Dağı manzaralı bu pistte koşmak bizim için de ayrı bir deneyim oluyor. Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için yarışacağız" dedi.

Son olarak yarışın ardından dereceye giren sporculara, Rektör Prof. Dr. Alma'nın yanı sıra Iğdır Vali Yardımcısı Ömer Sait Karataş, Jandarma Albay Necdet Karaca, İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer ile eski Milli Atlet ve Atletizm Federasyonu önceki başkanlarından Mehmet Yurdadön tarafından ödülleri takdim edildi.