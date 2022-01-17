Portekiz'de erken genel seçimde kampanya süreci, Kovid-19 salgını gölgesinde başladı - Son Dakika

Portekiz'de 30 Ocak'ta yapılacak erken genel seçim öncesinde siyasi partiler kampanyalara başladı.

Kovid-19 salgınında yeni vakaların en yüksek seviyelere çıktığı ülkede siyasi partilerin bu kez kalabalık mitingler yapmayacağı açıklandı.

10,3 milyon nüfuslu Portekiz'de nüfusun yüzde 89'u iki doz Kovid-19 aşısı olurken, 3,5 milyondan fazla kişiye hatırlatma aşısı yapıldı.

Günlük vaka sayılarının 35 binin üzerinde olduğu ve günde ortalama 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede halk, salgın döneminde 3. kez sandık başına gidecek.

Son seçimin 6 Ekim 2019'da yapıldığı Portekiz'de, Başbakan Antonio Costa'nın liderliğinde Sosyalist Partinin (PS) kurduğu azınlık hükümeti, 2022 bütçesini geçen kasım ayında parlamentoda geçiremeyince erken seçim kararı alınmıştı.

Anketler, 2015'ten bu yana iktidarda olan PS'nin bu seçimde de en fazla oyu alacağını ancak yine tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyeceğini ve Sol Blok ile Komünist Partinin dışarıdan desteğine ihtiyacı olacağını gösteriyor.

Portekiz'de 230 sandalyeli meclis için milletvekillerinin belirleneceği seçimde, salgından dolayı Avrupa Birliği'nin oluşturduğu kurtarma fonundan gelecek 16,6 milyar avroluk (2026'ya kadar) paranın nasıl kullanılacağı ve asgari ücret artışı üzerinde yoğunlaşıyor.

Ülkede 2019'daki seçimlerde 1 milletvekili çıkaran aşısı sağcı Chega (Yeter) partisinin de oylarını artırması bekleniyor.