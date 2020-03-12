Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı - Son Dakika Spor

Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı

6 saat önce

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı.

Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı, System.String[]

Dünyayı etkisine alan korona virüs salgını nedeniyle Portekiz'de futbol ligleri askıya alındı.


Korona virüs salgını sporu vurmaya devam ediyor. İtalya ve İspanya'nın ardından Portekiz'de futbol maçları oynanmayacak. Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol liglerinde tüm maçların askıya alındığı ifade edildi. - İSTANBUL

Portekiz, İspanya, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:42 Kaynak: İHA
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