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Portekiz'de halk milletvekili seçimi için sandık başında

1 saat önce

Portekiz'de yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimlerde oy kullanma işlemi 08.00'da (TSİ 10.00) başladı.

Portekiz'de halk milletvekili seçimi için sandık başında, System.String[]

Portekiz'de yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu genel seçimlerde oy kullanma işlemi 08.00'da (TSİ 10.00) başladı.

Portekiz'in demokrasi tarihindeki 16. yasama dönemi seçimlerine 21 siyasi parti katılırken, bunlardan 6'sının meclise girmesi bekleniyor.

Oy kullanma işlemi 19.00'da (TSİ 21.00) sona erecek.

Genel seçimlerde güvenliği sağlamak için 8 bin polis görev yapacak.

Meclisteki 230 sandalyeden mevcut durumda 86'sına sahip olan ve son 4 yıldır ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneten Sosyalist Parti (PS) anketlere göre seçimde açık ara favori gösteriliyor.

Eurosondagem şirketinin yayımladığı anket sonuçlarına göre, PS'nin 115, PSD'nin 66, BE'nin 19, CDU'nun (PCP ile Yeşiller ittifakı) 14, PP'nin 10, PAN'ın 6 milletvekilini meclise göndermesi bekleniyor.

Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan halka oy kullanma çağrısı

Ülkede 2015 yılında yapılan son genel seçimlerde katılım oranı yüzde 56'da kalmıştı.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, dün akşam yaptığı konuşmada, "Portekiz hayatı için belirleyici bir 4 yıl olacak." diyerek, Portekizlilere oy kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, seçim kampanyasında yaptığı konuşmalarda, son 4 yılda 4. kez genel seçimin yapılacağı İspanya'daki siyasi istikrarsızlığa dikkati çekmişti.

Costa, "İstikrarlı bir 4 yıl geçirdik ve İspanya 4 yılda dördüncü seçimini yapacak. Biz gelecekte böyle bir şey yaşamamalıyız." demişti.

Portekiz'de 230 sandalyeli meclisin mevcut dağılımı şu şekilde oluşuyor:

"Portekiz Cephesi İttifakı 102 (yüzde 36,86), Sosyalist Parti (PS) 86 (yüzde 32,31), Sol Blok (BE) 19 (yüzde 10,19), Komünist Parti (PCP) 17 (yüzde 8,25), Sosyal Demokrat Parti (PSD) 5 (yüzde 1,50), Kişiler-Hayvanlar-Doğa (PAN) 1 (yüzde 1,39)."

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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