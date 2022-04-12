Portekiz'de kilisede istismar iddialarına ilişkin 290 kişinin ifadesi alındı - Son Dakika
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Portekiz'de kilisede istismar iddialarına ilişkin 290 kişinin ifadesi alındı

12.04.2022 15:53
Portekiz'de kilisede istismar iddialarına ilişkin 290 kişinin ifadesi alındı

Portekiz'de Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili komisyon çalışmalarının ilk üç ayında mağdur olduğu iddia edilen 290 kişinin ifadesi alındı.

Portekiz'de Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili komisyon çalışmalarının ilk üç ayında mağdur olduğu iddia edilen 290 kişinin ifadesi alındı.

Kilisede Çocuk İstismarı Araştırmaları Bağımsız Komisyonundan yapılan açıklamada, aralarında psikiyatrist, eski bir yargıç ve bir sosyal hizmet uzmanının yer aldığı altı kişilik heyetin ocakta çalışmalarına başladığı belirtildi.

Tanıklık edenlerin kimliklerinin saklı tutulacağı ifade edilen açıklamada, çalışmalar kapsamında aralarında iki yaşındaki çocukların da olduğu 290 mağdurun ifadesinin alındığı bildirildi.

Komisyon başkanı psikiyatrist Pedro Strecht, bildirilen vakaların yarısından fazlasının bilinenden çok daha fazla mağduriyet yaşadığını öne sürdü.

Strecht, kilise yetkililerinin istismarları örtbas etmeye çalıştıklarına dair işaretlerle karşılaştıklarını, istismarcının bir yerden bir yere gönderilmesinin sık karşılaşılan bir durum olduğunu vurguladı.

Komisyon üyelerinden Ana Nunes Almeida, iddiaların, yaşları 2 ile 17 arasında olan çocuklara yönelik istismarlarla ilgili olduğunu söyledi.

Emekli yargıç Alvaro Laborinho Lucio, komisyonun 16 dava dosyasını savcılığa teslim ettiğini belirtti.

Lucio, "Portekiz Katolik Kilisesi'nde yıllar içerisinde ciddi cinsel istismar suçları işlendi." diye konuştu.

İddia edilen olayların, çocukların kilisenin gözetimindeyken meydana geldiği ve mağdurların çoğunun erkek olduğu kaydedildi.

Komisyonun 21 piskoposla görüşmek istediği, ancak yalnızca 12 kişinin görüşmeyi kabul ettiği, 5'inin ise cevap vermediği aktarıldı.

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Katolik Kilisesi, Portekiz, Yargıç, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portekiz'de kilisede istismar iddialarına ilişkin 290 kişinin ifadesi alındı - Son Dakika


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