Portekiz'de Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 200'ü geçti - Son Dakika

Portekiz'de Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 200'ü geçti

19.01.2021 19:17
Portekiz'de Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 200'ü geçti, System.String[]

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır gözlenen can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki artış bugün de devam ederek virüse bağlı günlük ölüm sayısı ilk kez 200'ün üstüne çıktı.

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son iki haftadır gözlenen can kayıpları ve yeni vaka sayılarındaki artış bugün de devam ederek virüse bağlı günlük ölüm sayısı ilk kez 200'ün üstüne çıktı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son 24 saatte 218 artışla virüsten ölenlerin sayısı 9 bin 246'ya ulaştı.

Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Portekiz'de, dünden bugüne 10 bin 455 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 566 bin 958'e çıktı.

Verilen bilgilerde ayrıca, mevcut durumda ülkedeki 155 il ve ilçe belediyesinde Kovid-19 bulaşma riskinin en yüksek seviyede olduğu belirtilirken 11 Ocak'ta bu riski taşıyan belediye sayısının 55 olduğu hatırlatıldı.

OHAL kapsamı genişletildi

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de, 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve yeni vaka sayılarındaki yüksek artış dolayısıyla 30 Ocak'a kadar uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kapsamı da genişletildi.

Ülkede, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, hafta sonları şehirler arası seyahatlerin yasaklanması, evden çalışmanın teşvik edilmesi, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma saatlerinin kısıtlanması önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Başbakan Antonio Costa da Kovid-19 salgınında yeni vaka ve can kayıplarındaki artışın devam etmesi halinde gelecek hafta ülkede genel karantinaya geçilip okullarda uzaktan eğitime başlanabileceği sinyalini verdi.

Ülkede endişe verici boyutlara ulaşan salgına rağmen 24 Ocak Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

Olağanüstü Hal, Portekiz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Portekiz'de Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 200'ü geçti - Son Dakika


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