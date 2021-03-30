Portekiz'de Kovid-19'da günlük vaka ve can kayıplarındaki düşüş devam ediyor - Son Dakika

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 388 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde ikinci dalga sürecinde "5 Eylül'den bu yana en düşük sayının" açıklandığı görüldü.

Ülkede ikinci dalganın zirve yaptığı 27 Ocak'ta günlük ölü sayısı 293'e, yeni vaka sayısı 15 bine kadar çıkmıştı.

Sert önlemlerle vaka ve can kayıpları düşürüldü

Hükümet 28 Ocak'tan bu yana sınırları kapatıp, aldığı sert önlemlerle vaka ve can kayıplarını düşürmeyi başardı.

Günlük can kayıplarının 20 Mart'tan bu yana 10'un üzerine çıkmadığı Portekiz'de, salgın nedeniyle dünden bugüne sadece 2 kişi hayatını kaybetti, 388 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede, toplam ölü sayısı 16 bin 845'e, vaka sayısı 821 bin 104'e çıktı.

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören Kovid-19 hasta sayıları düşmeye devam ederken, bu sayı dün 136 iken bugün 129'a geriledi.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında sınırların kapatılması ve gece yarısından itibaren serbest dolaşım kısıtlamalarının devam ettiği Portekiz'de uygulanan diğer önlemler, yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı 15 Mart'tan itibaren gevşetilmeye başlamıştı.