Portekiz'de Kovid-19'dan can kaybı günlük en yüksek seviyeyi görerek toplamda 11 bini geçti - Son Dakika

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte kaydedilen 291 can kaybı, bu zamana kadar tespit edilen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 765 artışla 653 bin 878'e ulaştı.

Salgında ölenlerin sayısı son 24 saatte 291 artışla 11 bin 12'ye çıktı. Söz konusu rakam, bu zamana kadar tespit edilen en yüksek günlük ölü sayısı oldu.

Ülkede 765'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 472 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlanan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 31 Ocak'ta sona erecek olağanüstü halin (OHAL) 15 gün daha uzatılması öngörülüyor.

OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları, hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı, ilkokul dışındaki okullarda yüz yüze eğitimin durdurulması önlemleri uygulanıp, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısıtlanarak, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.