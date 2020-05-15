Portekiz'de Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişi öldü - Son Dakika

Portekiz'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı toplamda 1190'a çıktı.

Sağlık Genel Müdürlüğünden verilen bilgide, Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayılarında son 24 saatteki artışın yüzde 0,5 olduğu, böylece 17 Mart'ta ülkede görülen virüsle bağlantılı ilk ölümden bu yana en düşük artışın kaydedildiği bildirildi.

Ülkede ayrıca günlük yeni vaka sayısının 264 (yüzde 0,9'luk artış) olarak tespit edildiği ve virüsün toplamda 28 bin 583 kişiye bulaştığı kaydedildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı da düne nazaran 130 artışla 3 bin 328'e ulaştı. Ülkede mevcut durumda 112 Kovid-19 hastası yoğun bakımda tedavi görüyor.

Portekiz'de koronavirüste en fazla ölüm ve vaka sayısı ülkenin kuzeyindeki Porto kenti ve çevresinde (677 ölüm, 16 bin 214 vaka) görülürken, başkent Lizbon (262 ölü, 7 bin 951 vaka) ikinci sırada yer alıyor.

Erken ve etkili müdahaleyle Kovid-19'a karşı mücadelede Avrupa Birliği ülkeleri arasında örnek gösterilen Portekiz, 18 Mart'ta ilan ettiği olağanüstü hali 2 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Portekiz'de sol hükümet hafta içinde aldığı kararla, İspanya ile kara sınırının kapalı tutulmasını 15 Haziran'a kadar uzatmıştı.

Sınırdan sadece ticari amaçlı geçişlere ve sezonluk işçilerin girişine izin veriliyor.

Portekiz'de kademeli normalleşme süreci kapsamında lise son, ikinci sınıf öğrencileri (16 ve 17 yaş) 18 Mayıs pazartesi okullarına dönerken, diğer tüm sınıflar bu öğrenim sezonunu uzaktan eğitimle tamamlayacak.