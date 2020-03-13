Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle 9 Nisan'a kadar okullar tatil edildi - Son Dakika
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Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle 9 Nisan'a kadar okullar tatil edildi

25 dakika önce

Portekiz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak tüm okul ve üniversiteleri 9 Nisan'a kadar kapatma kararı aldı.

Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle 9 Nisan'a kadar okullar tatil edildi, System.String[]

Portekiz hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak tüm okul ve üniversiteleri 9 Nisan'a kadar kapatma kararı aldı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Kovid-19 salgınıyla ilgili Bakanlar Kurulu'nda alınan tedbirleri basın toplantısında açıkladı.

Virüs kontrol altına alınana kadar Portekizlilerin yaşam alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini belirten Costa, "Bu, hayatta kalmamızın bir mücadelesi. Bu hepimizin savaşı." dedi.

Eğitime 9 Nisan'a kadar ara verildiğini açıklayan Costa, ailelerin çocuklarının yanlarında olması için şirketlerin çalışanlarını evde çalıştırmasına destek vereceklerini söyledi.

Seyahatlerin, görüşmelerin, toplantıların mümkün olduğunca sınırlanması gerektiğini ifade eden Costa, ayrıca kalabalığın olduğu disko ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılacağını, restoranların üçte bir kapasiteyle çalışacağını, alışveriş merkezlerine de sınırlı sayıda giriş izni verileceğini duyurdu.

Portekiz'de şu ana kadar açıklanan resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 78 olarak belirtildi.

Portekiz, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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