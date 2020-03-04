Portekiz'de kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması - Son Dakika
Son Dakika Spor Portekiz'de kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması - Son Dakika Spor

Portekiz'de kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması

6 saat önce

Portekiz'de savcılığın yürüttüğü ve kulüplerden futbolculara ve menajerlere kadar geniş bir sektörü hedef alan vergi kaçırmayla ilgili soruşturma kapsamında 70'den fazla yerde arama yapıldığı bildirildi.

Portekiz'de kulüplere ve futbolculara vergi kaçırma soruşturması, System.String[]

Portekiz'de savcılığın yürüttüğü ve kulüplerden futbolculara ve menajerlere kadar geniş bir sektörü hedef alan vergi kaçırmayla ilgili soruşturma kapsamında 70'den fazla yerde arama yapıldığı bildirildi.

Portekiz basınında yer alan haberlerde, aralarında Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'un da olduğu 6 kulüp ile çok sayıda futbolcunun yanı sıra Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho gibi futbol dünyasındaki ünlü isimlerin menajeri olan Jorge Mendes hakkında vergi kaçırma suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Söz konusu soruşturmanın 2015 yılında başladığı ve mevcut durumda Vergi Dairesi'nde 200'den fazla müfettişin görevlendirilmesiyle genişletildiği bilgisi verildi.

Savcılığın talimatıyla yapılan aramalar kapsamında, eski kaleci olan ve son olarak Porto takımında oynayan Iker Casillas'ın evinin de arandığı belirtildi.

İspanya Futbol Federasyonuna başkan adayı olan Casillas, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Portekiz savcılığı, kulüp, futbolcu ve sportif şirketlerin 76 ev ve işyerine gittiği gibi bu sabah benim de Porto'daki evime gelerek, belgeler istedi. Tam iş birliği içinde bulunacağımı belirttim. Şeffaflık önceliklerimden birisidir." ifadelerini kullandı.

Portekiz basını, ülkedeki futbol sektöründe vergi kaçırma iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yapılmış en büyük soruşturma olduğunu vurguladı.

Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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