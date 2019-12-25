Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi - Son Dakika Dünya

Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi

6 saat önce

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, Noel akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtı

Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi, System.String[]

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, Noel akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtı.


Caminin yemekhanesine gelen onlarca evsiz, Noel'de evlerinde olmasalar da kendilerine ikram edilen sıcak yemeği yiyerek geceyi burada kutladı.

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Portekiz, Noel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:41 
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