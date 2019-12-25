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Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi
6 saat önce
Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, Noel akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtıView on euronews.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşayan Müslüman toplum, Noel akşamında Lizbon Merkez Camisi'nin kapılarını kentte yaşayan evsizlere açtıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:21
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