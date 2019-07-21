Son Dakika Haberleri: Portekiz'de orman yangınları: 8 yaralı
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Portekiz'de orman yangınları: 8 yaralı

1 saat önce

Portekiz'de 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarında 1 sivil ve 7 itfaiyeci yaralandı.

Portekiz'de orman yangınları: 8 yaralı, System.String[]
Portekiz'de 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarında 1 sivil ve 7 itfaiyeci yaralandı. Yangınlardan ikisi kontrol altına alınırken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Portekiz'in iç kesimlerinde yer alan dağlık Castelo Branco bölgesinde dün 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sırasında yaralanan 7 itfaiyeci ile 1 sivil ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle bir köyün tamamen boşaltıldığı, alevlerin tehdit ettiği bazı yerlerde ise halkın evlerini terk etmeye başladığı belirtildi. Kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkilerken, birçok anayol da ulaşıma kapatıldı. Havadan helikopter ve uçaklarla, karadan da yüzlerce itfaiyecinin müdahale ettiği yangınlardan ikisinin kontrol altına alındığı duyuruldu.

Öte yandan, Castelo Branco bölgesindeki sıcaklıkların bugün 31 dereceye ulaşması beklenirken, Portekiz'in iç kesimlerinde ve güneyinde altı bölgede üst seviye yangın alarmı verildi.

Ormanlık alanların çok olduğu sıcak ve Atlantik'ten gelen sert rüzgarlardan etkilenen Portekiz'de her yıl büyük yangın çıkıyor. Ülkede 2017 yılındaki büyük yangınlarda çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. - PORTO
Portekiz, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
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