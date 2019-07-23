Son Dakika Haberleri: Portekiz'de orman yangınları kontrol altına alındı
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Portekiz'de orman yangınları kontrol altına alındı

58 dakika önce

Portekiz'de binden fazla itfaiye erinin mücadele ettiği ve 3 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Portekiz'de orman yangınları kontrol altına alındı, System.String[]
Portekiz'de binden fazla itfaiye erinin mücadele ettiği ve 3 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

Portekiz'in Castelo Branco bölgesinde Cumartesi günü 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye binden fazla itfaiye eri sevk edilirken, yetkililer 3 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bugüne kadar 41 kişi acil servislere başvururken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi, 8 bin 500 hektar alanın yandığını açıkladı. Portekiz Sivil Savunma departmanı bölgedeki köylerin önlem olarak boşaltıldığını ve bazı evlerin yıkıldığını kaydetti.

Bölge sakini Carlos Martins ise kimsenin yardıma gelmediğini söyleyerek, "Traktörüm, cipim ve evim yandı. Ne polis ne itfaiye, kimse gelmedi. Yalnızız" diyerek sitem etti.

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Portekiz, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
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